Günzburg, Leipheim

vor 34 Min.

Illegale Pokerrunde in Leipheim: Weiterer Spieler verurteilt

Plus Der Angeklagte räumt die mehrfache Teilnahme an der Pokerrunde in der Leipheimer Gaststätte ein. Derweil finden Berufungsverfahren in Memmingen statt.

Von Wolfgang Kahler

Im Fall einer illegalen Glücksspiel-Veranstaltung in einer Leipheimer Gaststätte wurde jetzt einer der Teilnehmer erstmals rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt. In gleicher Sache laufen Berufungsverfahren am Landgericht Memmingen.

Dem mittlerweile 41-jährigen Angeklagten hat die Staatsanwaltschaft vorgeworfen, insgesamt fünfmal an den Pokerrunden in Leipheim teilgenommen zu haben. In der Gaststätte kamen laut Ermittlungen mehrere Spieler jeweils in der Nacht zum Heiligabend 2022, vom 28. auf 29. Dezember, in der Nacht zu Silvester, vom 4. auf 5. Januar und vom 13. auf 14. Januar 2023 zusammen, um „nicht unerhebliches Bargeld“ ohne Limit und ein Startgeld von 200 Euro einzusetzen. Für die Teilnahme sollte der 41-Jährige eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 50 Euro, also 6000 Euro zahlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen