Günzburg/Leipheim

Klopfen aus Lkw-Container: Was mit den "blinden Passagieren" passiert

Immer wieder nutzen Flüchtlinge den Güterverkehr, um unbemerkt nach Europa einzureisen. So wie vor rund drei Jahren, als sechs Afghanen aus einem Lkw in Burgau ausgestiegen sind.

Plus Zwei 15-jährige afghanische Jugendliche sind im Container eines Lkw mitgefahren – und in Leipheim gelandet. Wie es für die unbegleiteten Alleinreisenden weitergeht.

Von Sophia Huber

Ein ziemlicher Schock soll es für den Lkw-Fahrer gewesen sein, als er nach seiner langen Fahrt auf dem Firmengelände in Leipheim angekommen ist und gerade die Container entladen wollte: Plötzlich hört er laute Klopfgeräusche und Hilferufe aus einem der Container. Kurz darauf stellt sich heraus: Die Geräusche stammen von zwei jungen Afghanen, die sich im Lkw versteckt haben, um so nach Deutschland zu kommen. Dem Lkw-Fahrer war nicht bewusst, dass er zwei blinde Passagiere an Bord hatte. Doch wo sind die beiden 15-jährigen Afghanen jetzt untergebracht? Und wie und wo kamen sie überhaupt in den Container?

Die Polizei Günzburg ermittelt in dieser Sache, wie Polizeichef Lars Bernhardt auf Nachfrage mitteilt. Doch nicht alle Fragen sind geklärt. "Es gab natürlich eine große Sprachbarriere vor Ort", berichtet der Leiter der Inspektion. Wo genau die beiden Afghanen deswegen eingestiegen sind, konnten die Beamten nicht erfahren. Dass sie es unbemerkt taten, ist allerdings sicher, wie auch die Reaktion des Fahrers zeigte. Dieser wollte am Samstag gegen 12 Uhr auf dem Gelände eines Leipheimer Unternehmens den Lastwagen entladen, als er das Klopfen hörte. "Der Mann war völlig perplex", sagt Bernhardt.

