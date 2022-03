Günzburg/Leipheim

vor 51 Min.

Mehr Verkehr: Was passiert mit der Verbindungsstraße Leipheim–Günzburg?

Leipheims Bürgermeister Christian Konrad will die Ortsverbindungsstraße zwischen Leipheim und Günzburg (im Bildhintergrund) zur Kreisstraße aufstufen lassen. Das sorgt für Kritik.

Plus Immer mehr Verkehr gibt es zwischen Leipheim und Günzburg. Bürgermeister Konrad hat einen Vorschlag, diesen zu verteilen. Der kommt in Günzburg nicht gut an.

Von Michael Lindner

Das deutsche Straßennetz umfasste laut Bundesministerium für Digitales und Infrastruktur im Jahr 2021 etwa 830.000 Kilometer. Anders als man vielleicht denkt, nimmt die Autobahn mit etwas mehr als 13.000 Kilometern den kleinsten Teil davon ein. Von den überörtlichen Straßen gibt es in Deutschland vorwiegend Bundesstraßen (circa 38.000 Kilometer), Landstraßen (knapp 87.000 Kilometer) und Kreisstraßen (ungefähr 92.000 Kilometer), der große Rest sind vorwiegend Gemeindestraßen. Und bei den Kreisstraßen könnten, wenn es nach Leipheims Bürgermeister Christian Konrad geht, etwa fünf weitere Kilometer hinzukommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen