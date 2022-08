Mehrere Reifen zerstochen und Autos angefahren

Die Günzburger Polizei ermittelt wegen mehrerer Unfallfluchten und Sachbeschädigungen, die sich in Günzburg und Leipheim ereigneten. Wer hat Beobachtungen gemacht?

Die Günzburger Polizei beschäftigen derzeit gleich mehrere Unfallfluchten. In einer Tiefgarage im Bereich des Bürgermeister-Landmann-Platzes wurde im Zeitraum vom 26. August bis 29. August ein geparkter blauer BMW angefahren und beschädigt. Laut Polizeiangaben entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem BMW entstand ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro.

Am gestrigen Dienstag wurde in dem Zeitraum zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr in der Schlachthausstraße ein am Fahrbahnrand geparkter grauer VW angefahren. Auch dieser Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wie die Günzburger Polizei mitteilte, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Autoreifen in der Lindenallee in Günzburg zerstochen

Am Dienstag wurde bei der Polizei in Günzburg zudem angezeigt, dass in dem Zeitraum vom 22. August bis 29. August in der Lindenallee ein dort abgestellter grauer Mazda beschädigt worden war. Laut Polizeiangaben stach ein unbekannter Täter einen Nagel in einen Reifen des Fahrzeuges. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass in den letzten zwei Monaten an einem weiteren Fahrzeug einer anderen Geschädigten dort ebenfalls zweimal Reifen beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Auch ein Leipheim waren Reifenstecher unterwegs. Ein Geschädigter zeigte der Polizei an, dass der Reifen seines silberfarbenen VW Passat im Grasiger Weg in dem Zeitraum vom 23. auf 24. August zerstochen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Zeugen, die Angaben zu den bislang unbekannten Unfallverursachern oder zu den Personen machen können, die Schäden an den Fahrzeugen verursacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)