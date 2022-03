Metallpfeiler angefahren: Zwei Unfallfluchten im Kreis Günzburg

Einmal wurde ein Auto angefahren, dann ein Metallpfeiler. In zwei Fällen von Unfallfluchten in Leipheim und Günzburg bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Die Polizei Günzburg teilt zwei Fälle von Unfallfluchten im Landkreis Günzburg mit. Einmal wurde nach Angaben der Beamten am Donnerstag im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr in der Violastraße in Günzburg ein grauer Seat, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellt war, angefahren und beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Die Polizei meldet eine weitere Unfallflucht in Leipheim

Ebenfalls am Donnerstag gegen 2.50 Uhr fuhr mutmaßlich der Fahrer eines Lkw an der Kreuzung Ziegelgasse-Grockelhofen in Leipheim gegen einen Metallpfeiler und beschädigte diesen. So berichtet es die Polizei. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Zeugen und Zeuginnen, die in diesen Fällen einen Unfallhergang beobachtet haben oder/und Angaben zu einem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)