Mofa und E-Scooter in Günzburg und Leipheim gestohlen

Die Polizeiinspektion Günzburg meldet zwei Diebstähle. Sie bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise.

Ein bisher unbekannter Täter stahl im Amselweg in Günzburg in der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstag das Mofa eines 17-Jährigen. Wie die Günzburger Polizei verlauten lässt, handelt es sich um ein grünes Mofa der Marke Peugeot. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Elektroroller während der Arbeitszeit gestohlen

Am Donnerstag wurde zwischen 5.40 Uhr und 14.20 Uhr ein E-Scooter von einem Mitarbeiterparkplatz in der Rudolf-Wanzl-Straße in Leipheim gestohlen. Der 29-jährige Besitzer schloss seinen Elektroroller mit einem Schloss an einem Fahrradständer ab und stellte nach dem Arbeiten den Diebstahl fest. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)