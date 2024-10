Nix da „Rauchverbot“: Vier Gäste bei Gaststättenkontrolle der Polizei erwischt

Beamte der Polizeiinspektion Günzburg haben am Sonntagabend in Restaurants in Leipheim und Günzburg Verstöße gegen das Gaststättengesetz angezeigt. In den kontrollierten Gaststätten hielten sich nach Angaben der Beamten Gäste im Innenraum auf und rauchten dort Zigaretten. Von den jeweiligen Betreibern und dem verantwortlichen Personal wurde dies geduldet. Gegen vier Raucher im Alter zwischen 37 und 60 sowie gegen das verantwortliche Personal und die Betreibenden nahmen die Polizeikräfte Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Gaststättengesetz und Gesundheitsschutzgesetz auf. (AZ)

