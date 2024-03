Polizei Günzburg berichtet von mehreren Verkehrsunfallfluchten

Streifschaden am Auto, angefahrener Pkw und ein Lkw, der Gartenzäune schrammt: Am Freitag und Samstag musste sich die Polizei um mehrere Unfallfluchten kümmern.

Im Zuständigkeitsbereich der Günzburger Polizei haben sich am Samstag zwei Unfallfluchten ereignet. Am Samstagmorgen gegen halb zwei in der Nacht parkte eine Bürgerin ihren Pkw Hyundai in der Wallgrabenstraße in Leipheim. Als sie am Nachmittag zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie an der linken Front einen Streifschaden fest, der auf circa 500 Euro geschätzt wird. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang weder ihr noch der Polizei vor. Am Samstagmorgen wurde außerdem ein Verkehrsunfall in der Rudolf-Diesel-Straße in Günzburg gemeldet, bei dem ein Lkw mehrere Gartenzäune touchiert hatte. Der Lkw konnte zwar festgestellt, allerdings bislang kein Fahrer ermittelt werden, berichten die Beamten. Insgesamt wird der Schaden auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die zu den jeweiligen Ereignissen sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden.

Schon am Tag zuvor hat die Günzburger Polizei ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort aufgenommen: Als am Freitag ein 49-jähriger Mann zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieser von einer unbekannten Person angefahren wurde, die sich anschließend unerlaubt entfernte. Der Pkw war am Tattag von fünf Uhr bis 17 Uhr im Bereich der Max-Planck-Straße abgestellt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in der Höhe von 2500 Euro. Auch in diesem Fall können sich Zeugen bei der Polizeiinspektion melden. (AZ)