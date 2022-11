Polizei sucht Zeugen nach Unfallfluchten in Günzburg und Leipheim

Die Polizei sucht Personen, die nach zwei Verkehrsunfällen flüchteten. In Günzburg und Leipheim wurden geparkte Autos angefahren und beschädigt.

Auf einem Parkplatz in der Ichenhauser Straße wurde am Nachmittag des vergangenen Dienstags ein dort geparktes Auto angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Polizeiangaben wurde der Unfall von einem Zeugen beobachtet. Aufgrund der Beobachtungen dieses Zeugen sind nun weitere zielführende Ermittlungen zur Feststellung des Unfallverursachers möglich. An dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ungefähr 1500 Euro.

Zwischen Dienstag und Mittwochvormittag wurde ein grauer Ford Focus, welcher in der Sudetenstraße in Leipheim am Fahrbahnrand geparkt war, angefahren und beschädigt. Nach Informationen der Polizeiinspektion Günzburg entfernte sich auch hier der bislang unbekannte Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Ford auf mehreren Hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)