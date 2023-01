Schneeglätte bringt Autofahrer ins Schleudern

Bei Unfällen in Leipheim und Günzburg kamen die Beteiligten mit ihren Autos ins Rutschen. Vor den Verkehrszeichen gab es kein Halten mehr.

Am Samstag ist es im Bereich der Polizei Günzburg nach Schneefällen zu Verkehrsunfällen wegen Schneeglätte und nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit gekommen. Sowohl in Leipheim als auch in Günzburg verloren ein Autofahrer und eine Autofahrerin die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Sie kamen ins Schleudern und kollidierten mit Verkehrszeichen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 8000 Euro. (AZ)