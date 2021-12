Schwere Verkehrsunfälle auf der A8 bei Günzburg mit Verletzten

Bei zwei Unfällen am Sonntag auf der A8 bei Günzburg sind vier Personen verletzt worden. Beide Unfälle am zweiten Weihnachtsfeiertag hängen zusammen.

Gleich zweimal ist es am Sonntagnachmittag auf der A8 bei Günzburg zu Unfällen gekommen – beide Male wurden Personen verletzt.

Kurz nach der Anschlussstelle Günzburg in Richtung Stuttgart kam es nach Angaben der Polizei zum ersten Unfall, weil ein 28-Jähriger einem auf der Fahrbahn liegenden Teil ausweichen musste. Der Mann sei auf dem linken der drei Fahrstreifen unterwegs gewesen und habe das Plastikteil auf der Autobahn liegen gesehen.

Feuerwehr aus Günzburg sperrt zwei Fahrstreifen auf der A8

Er konnte nach Beschreibung der Polizeibeamten zwar nach links ausweichen, verlor jedoch die Kontrolle über sein Auto, als er vermutlich zu stark gegenlenkte, um nicht mit der Betongleitwand zwischen den Fahrbahnen zusammenzustoßen.

Auf dem rechten Fahrstreifen kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 23-Jährigen, berichtet die Polizei weiter. Deren Auto wurde nach dem Zusammenstoß gegen die Leitplanke geschleudert. Das Auto des 28-Jährigen blieb rechts von der Fahrbahn stehen. Die 23-jährige Frau und ihr Begleiter wurden mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren laut Polizeibericht derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr aus Günzburg sperrte während der Unfallaufnahme den rechten und mittleren Fahrstreifen und reinigte im Anschluss die Fahrbahn.

Autobahnpolizei meldet einen Sachschaden von rund 52.000 Euro

Durch den Unfall staute sich der Verkehr in Richtung Stuttgart nach Angaben der Polizei bis zur Anschlussstelle Günzburg zurück. Ein 78-Jähriger wechselte schließlich vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, um ein Auto zu überholen. Den Stau vor sich und die Autos mit eingeschalteter Warnblinklichtanlage sah der Mann zu spät, so die Polizei. Und so fuhr er in das Auto eines 40-Jährigen hinein. Durch den Stoß wurde der Wagen nach vorne katapultiert und stieß einem weiteren Auto ins Heck.

Lesen Sie dazu auch

Der 78-Jährige verletzte sich nach Angaben der Polizei schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Beifahrerin des aufgeschobenen Wagens kam mit leichteren Verletzungen davon. Zwei der beteiligten Autos wurden abgeschleppt. Die Feuerwehren aus Günzburg und Burgau halfen auch bei diesem Unfall. Die Autobahnpolizei meldet einen Sachschaden von rund 52.000 Euro durch diese Unfälle. (AZ)