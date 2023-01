Trickbetrüger erbeuten mehrere tausend Euro

Zweimal waren Personen mit einer bekannten Betrugsmasche im nördlichen Landkreis Günzburg erfolgreich. Die Polizei warnt vor solchen angeblichen Verwandten.

In den vergangenen Tagen erhielten Geschädigte Nachrichten über einen Messengerdienst sowie SMS, in welchen sich der Absender als angeblicher Verwandter ausgab und die Geschädigten aufforderte, Geldüberweisungen in Höhe von mehreren tausend Euro zu tätigen. In zwei Fällen überwiesen die Geschädigten laut Polizei die Geldbeträge. Es entstand hierdurch ein Vermögensschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Um das Misstrauen der Geschädigten bezüglich der ihnen unbekannten Mobilfunknummer zu zerstreuen, geben die Täter vor, dass sie aktuell eine neue Mobilfunknummer haben und diese den Geschädigten deshalb nicht bekannt sei. Letztlich versuchen die Betrüger, sich so das Vertrauen der Geschädigten zu erschleichen, damit diese ihnen für einen nicht existenten Notfall, eine angeblich notwendige Reparatur oder eine sonstige offene Rechnung Geld überweisen. (AZ)