Unbekannte zerstören erneut Wahlplakate in Günzburg und Leipheim

Unbekannte Täter haben zwischen dem 20. und dem 28. Januar in Günzburg und Leipheim mehrere Wahlplakate einer Partei beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, rissen die Täter Plakate von Bauzäunen herunter oder schnitten sie an den Befestigungen ab. Teilweise beschädigten sie auch die Bauzäune selbst. Der Sachschaden beträgt rund 250 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. Bereits in den vergangenen Tagen und Wochen meldete die Polizei Fälle, in denen etwa in Burgau und in Günzburg Wahlplakate beschädigt worden sind. (AZ)

