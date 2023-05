Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplätzen

Die Polizei sucht Zeugen für die beiden Vorfälle auf dem Rewe-Parkplatz in Günzburg und auf der Abstellfläche von Norma in Leipheim.

Zwei Unfallfluchten auf Parkplätzen von Supermärkten beschäftigen die Polizei Günzburg. Am Dienstag wurde zwischen 18.30 Uhr und 19.15 Uhr auf dem Parkplatz des Günzburger Rewe-Marktes in der Maria-Theresia-Straße ein Ford Focus angefahren. Das Auto ist an der Heckstoßstange linksseitig beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die gesetzlichen Pflichten zu kümmern.

Genauso war es in Leipheim am Dienstag zwischen 14.30 Uhr und 14.39 Uhr. Auf dem Norma-Parkplatz ist ein Peugeot beschädigt worden. Augenscheinlich fuhr ein anderes Fahrzeug gegen die Fahrertür, teilt die Polizei mit. Sofern andere Kunden eine Unfallsituation wahrgenommen haben und Angaben zum Unfallfahrzeug oder dessen Fahrer machen können, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 gebeten. Das gilt für die Unfälle in Günzburg und in Leipheim gleichermaßen. (AZ)