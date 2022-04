Unfallflucht und Auto zerkratzt: Die Polizei sucht Zeugen

In Leipheim wird ein Auto mutwillig beschädigt, in Günzburg flieht ein Autofahrer nach einem Unfall. Die Polizei sucht nach Zeugen der beiden Vorfälle.

Irgendwann zwischen Mittwoch, 20. April, 15 Uhr, und Samstag, 23. April, 10 Uhr, wurde in der Hermann-Köhl-Straße in Leipheim ein Fahrzeug mutwillig beschädigt. Der Wagen, ein grauer Audi A5, war während der Tatzeit auf Höhe der Hausnummer 2A geparkt. Es wurde die rechte Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand verkratzt. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0.

Am Samstag gegen 10.18 Uhr ereignete sich in der Günzburger Straße in Reisensburg eine Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug den Betonpfeiler eines an die Straße angrenzenden Grundstücks und fuhr danach einfach weiter. Ein Zeuge beobachtete den Zusammenstoß, konnte jedoch kein Kennzeichen benennen. Es ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Wagen um einen weißen Transporter handeln soll. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0. (AZ)