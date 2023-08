Unfallopfer verletzten sich am Knie und am Kopf

Der junge Mann und die Frau stürzen jeweils alleinbeteiligt aus unbekanntem Grund vom Kleinkraftrat beziehungsweise vom E-Scooter.

Zwei Verkehrsunfälle, an denen jeweils nur eine Person beteiligt war; zweimal geht es für die Verletzten ins Krankenhaus. Doch der Reihe nach: In Leipheim befuhr am Donnerstagmittag ein 21-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad einen geteerten Weg neben der Günzburger Straße. Auf Höhe der Einmündung zum Fichtenweg verlor der Fahrer aus unbekanntem Grund, wie die Polizei mitteilte, die Kontrolle über sein Gefährt. Der 21-Jährige kam zu Sturz. Er musste wegen einer Schwellung des Knies zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Zweirad entstanden lediglich Kratzer. In der Krankenhausstraße in Günzburg stürzte am Donnerstagmorgen die Fahrerin eines E-Scooters ohne fremde Einwirkung. Die 42-Jährige zog sich eine Kopfverletzung zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. (AZ)