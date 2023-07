Verkehrspolizei nimmt ausländische Lastwagen auf der A8 unter die Lupe

Die Polizei überprüft mehrere Lastwagen auf der A8 bei Günzburg und Leipheim. Dabei stellen die Beamten Verstöße unterschiedlicher Natur fest.

Ohne passenden Führerschein unterwegs, das Kontrollgerät des Lastwagens manipuliert, das Gespann überladen. Die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg hatten in jüngster Zeit bei ihren Kontrollen einiges zu tun:

Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Günzburg Eine Streifenbesatzung führte gegen Mitternacht eine Verkehrskontrolle eines rumänischen Fahrzeuggespanns auf der A8 bei Günzburg durch. Dabei wurde festgestellt, dass der 38-jährige Fahrer nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnisklasse für sein Gespann besaß. Nachdem die Fahrzeugkombination, bestehend aus einem Wagen und einem „größeren“ Anhänger, die zulässige Gesamtmasse überschritt, reichte die Führerscheinklasse des Mannes nicht mehr aus. Die Weiterfahrt wurde zunächst unterbunden. Nachdem sein Beifahrer aber einen passenden Führerschein besessen hatte, konnten die Männer ihre Weiterfahrt mit dem Gespann fortsetzen. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Lkw-Fahrer täuscht auf der A8 eine Panne vor

Leipheim Am Mittwochabend hielten Beamte der Verkehrspolizei Günzburg auf der A8 bei Leipheim einen griechischen Sattelzug an. Bereits vor dem Stoppen versuchte der Lastwagenfahrer eine Panne vorzutäuschen, indem er auf den Seitenstreifen fuhr. Der Lkw wurde zunächst von der Streife abgesichert, nachdem der Fahrer angegeben hatte, auffällige Geräusche zu hören. Bei der anschließenden Kontrolle an der Rastanlage Leipheim konnten die Beamten allerdings Auffälligkeiten bei der Auswertung des Kontrollgerätes feststellen. Letztlich gab der 31-jährige Fahrer an, am Kontrollgerät mittels eines Störers manipuliert zu haben. Auch die weitere Kontrolle bestätigte mehrere Veränderungen der Aufzeichnungen in den letzten Tagen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fälschung technischer Aufzeichnungen eingeleitet. Nach Erhebung einer Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich und Zurücksetzung des Kontrollgerätes in den Originalzustand, konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

Fahrer ist ohne Haftpflichtversicherung unterwegs

Leipheim Polizisten kontrollierten ebenfalls am vergangenen Mittwochnachmittag einen rumänischen Wagen an der Tankrastanlage in Leipheim. Dabei stellten die Fahnder fest, dass für den Wagen seit mehreren Monaten keine gültige Haftpflichtversicherung bestand. Dem 36 Jahre alten Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Polizei stoppt überladenen Lkw auf A8 bei Leipheim

Leipheim Die Verkehrspolizei überprüfte zum gleichen Zeitraum an der A8 bei Leipheim ein bulgarisches Fahrzeuggespann, das drei Fahrzeuge transportierte. Die Beamten hatten den Verdacht, dass die Fahrzeugkombination überladen ist. Bei einer durchgeführten Wiegung wurde der Verdacht bestätigt. Die gesamte Fahrzeugkombination wies eine Überladung von über 20 Prozent auf. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich erbringen und auch gegen den Fahrzeughalter wurde eine Sicherheitsleistung wegen des Verkehrsverstoßes erhoben. Erst nach Umladung der transportieren Fahrzeuge konnte die Fahrt fortgesetzt werden.

Vorderreifen waren komplett abgefahren – Polizei stoppt Weiterfahrt

Ichenhausen Am Mittwochabend kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg einen rumänischen Lastwagen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurde festgestellt, dass die Vorderreifen derart abgefahren waren, dass teilweise bereits die Karkasse zu sehen war. Die Weiterfahrt wurde bis zur Auswechslung des Reifens unterbunden. Zudem musste der Fahrer für das zu erwartende Bußgeld eine Sicherheitsleistung hinterlegen. (AZ)