Vorfahrt missachtet: Zwei Unfälle in Günzburg und Leipheim

Missachtung der Vorfahrt war laut Polizei die Ursache für zwei Verkehrsunfälle in Günzburg und Leipheim.

Eine 56-jährige Frau fuhr am Donnerstagvormittag mit ihrem Pkw an der Kreuzung Riedheimer Straße Ecke Ulmer Straße den Kreuzungsbereich ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 27-jährigen Autofahrers, der auf der Ulmer Straße unterwegs war. Laut Polizeiangaben stießen beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro.

Kleinbus kracht in Günzburg gegen Pkw einer 75-jährigen Frau

Die Beamten der Polizeiinspektion wurden am Donnerstagnachmittag zu einem weiteren Verkehrsunfall gerufen. Eine 43-jährige Autofahrerin krachte mit ihrem Kleinbus in der Kreuzung am Steppachweg Ecke Christa-Wall-Straße in das Auto einer 75-Jährigen, die vorfahrtsberechtigt in die Kreuzung einmündete. Wie die Polizei mitteilt, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand. (AZ)