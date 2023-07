Vorfahrtsverstöße führen in Günzburg und Leipheim zu Unfällen

Bei Unfällen durch Vorfahrtsverstöße in Günzburg und Leipheim gab es laut Polizei hauptsächlich Sachschäden. Nur einmal wurde eine Person leicht verletzt.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Günzburg ereigneten sich am Mittwoch drei Unfälle durch Missachtung der Vorfahrt. Gegen Mittag wollte ein 42-Jähriger mit seinem Auto von der Reisensburger Straße in die Dillinger Straße einfahren, dabei übersah einen dort fahrenden 56-jährigen Mann mit seinem Auto und es kam zum Zusammenstoß. Der Geschädigte wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 5000 Euro.

Ebenso missachtete ein 14-jähriger Schüler mit seinem E-Scooter die Vorfahrt einer 37-jährigen Autofahrerin, als er von der Schillerstraße nach links in die Goethestraße einbog. Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Das ist in Günzburg passiert. Kurze Zeit später wurde ein Unfall in Riedheim mitgeteilt, bei dem ein 45-Jähriger mit seinem Wagen von der Straße Am Anger auf die Kreisstraße einfuhr und dort einen 62-jährigen, vorfahrtsberechtigten Mann mit seinem Auto übersah. Durch den Zusammenstoß entstand auch hier nur Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. (AZ)