Günzburg, Leipheim

19:28 Uhr

Weiterer Brückenschlag im Kreis zwischen Wissenschaft und Wirtschaft

Die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach besuchte am Freitag Günzburg und überreichte an Landrat Hans Reichhart (links) und Leipheims Bürgermeister Christian Konrad die Urkunde, die das neue Technologietransferzentrum Leipheim bescheinigt. Darüber freute sich auch Professor Jürgen Grinninger (rechts) von der Hochschule Neu-Ulm.

Plus Nach Günzburg wird nun Leipheim der Standort für ein zweites Technologietransferzentrum. Das Ziel ist, Unternehmen mithilfe des Klimaschutzes schlagkräftiger zu machen.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Aus eins mach zwei: Mit dieser Formel können die wenigsten Landkreise in Bayern aufwarten; jedenfalls, wenn es um sogenannte Technologietransferzentren (TTZ) geht. In Günzburg gibt es diese von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm (HNU) betriebene Stätte für Wissenstransfer seit 2020 – und das mit staatlicher Förderung in Höhe von 4,3 Millionen Euro für fünf Jahre. Jetzt hat der Landkreis Günzburg mit Leipheim einen weiteren TTZ-Standort erhalten, wofür es ebenfalls eine Bezuschussung des Freistaates gibt. In diesem Fall sind es 2,5 Millionen Euro, weil die Fördermittel mit einem weiteren Standort im Kreis Aichach-Friedberg geteilt werden. Bis zum Ende der Legislaturperiode des Landtags im Hebst sollen mit der Anschubfinanzierung durch Bayern 46 Technologietransferzentren existieren. Alle haben die Aufgaben, eine Brücke zu schlagen zwischen Wissenschaft einerseits und der Wirtschaft und den Verbrauchern andererseits. Um den Praxistest jenseits der Akademiker-Welt zu bestehen, wird das Instrument der TTZ von der Politik offenbar als genau das richtige betrachtet.

HNU-Professor Jürgen Grinninger hat am Freitagnachmittag in den Räumen der VR-Bank Donau-Iller in Günzburg (dort hat das TTZ Günzburg Platz gefunden) das ambitionierte Ziel des Leipheimer Technologietransferzentrums vorgestellt: Es möchte kleinen und mittleren Unternehmen ermöglichen, mit Klimaschutz wieder oder noch mehr Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. Denn mit gezielten Maßnahmen in diesem Bereich könne das Hochlohnland Deutschland diesen Wettbewerbsnachteil wieder ausgleichen. Davon ist Grinninger überzeugt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen