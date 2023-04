Wildunfälle bei Leipheim und Günzburg

Den Zusammenprall mit einem Auto überlebt ein Hase nicht. Im zweiten Fall ist nicht mal klar, um welches Tier es sich bei dem Zusammenprall gehandelt hat.

Zwei Wildunfälle meldete die Polizei am Samstag – beide haben sich fast zeitgleich zugetragen. Samstagfrüh um 3.35 Uhr befuhr ein Mann mit einem Auto die Kreisstraße GZ4 von Bubesheim kommend in Richtung Leipheim, als ihm ein Hase vor den Wagen lief. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Sein Auto erfasste den Hasen frontal. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß getötet. Am Wagen entstand etwa 1500 Euro Sachschaden. Fünf Minuten früher hatte ein Autofahrer auf der Staatsstraße 2510 von Burgau kommend in Richtung Günzburg einen ähnlichen Unfall. Zwischen Nornheim und Günzburg erfasste er mit seinem Auto frontal ein unbekanntes Tier, das sich auf der Fahrbahn befand. Das Tier konnte im Bereich der Unfallstelle nicht mehr aufgefunden werden. Am Wagen entstand nach Angaben der Polizei 2000 Euro Sachschaden. (AZ)