Zwei Männer auf der A8 bei Günzburg ohne Papiere unterwegs

Die Verkehrspolizei Neu-Ulm hat zwei Fahrer auf der A8 bei Günzburg und Leipheim kontrolliert. Welche Folgen dies für die Autofahrer hat.

Gleich bei zwei verschiedenen Kontrollen am Mittwoch auf der A8 bei Günzburg und auf der Tank- und Rastanlage Leipheim mussten Beamte der Verkehrspolizei Neu-Ulm wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fehlender Genehmigungen einschreiten. Bei einer Kontrolle fuhr laut Angaben der Polizei ein französischer Pkw mit Anhänger mit mehr als 120 km/h sichtlich zu schnell. Zudem war der Fahrer mit einem unbeleuchteten Anhänger bei Dunkelheit unterwegs. Der 54-jährige Franzose händigte den Polizisten erst mal einen Führerschein aus, auf dem die erforderliche Fahrerlaubnis Klasse BE nicht mehr gültig war.

Als Ausrede gab der Mann an, dass er dachte, er hätte mit dem Gespann fahren dürfen, sofern die tatsächlichen Gewichte die 3,5 t zulässige Gesamtmasse nicht überschreiten. Einen Fahrzeugschein für den Anhänger konnte er den Beamten nicht vorzeigen, diesen habe er angeblich zu Hause vergessen. Recherchen ergaben, dass der Anhänger seit 2010 nicht mehr zugelassen und versichert war. Auch das Kennzeichen selbst war ungültig, wie die polizeiliche Überprüfung ergab. Dass der Fahrer bewusst mit defekten Rücklichtern bei Dunkelheit gefahren ist, leiteten die Beamten aus der Tatsache ab, dass der Bordcomputer auf die defekte Beleuchtung hinwies. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und behielten eine Sicherheitsleistung im hohen dreistelligen Bereich ein.

Güterverkehr ohne Genehmigung auf A8 bei Günzburg festgestellt

Im anderen Fall wurde ein polnischer Lastwagen kontrolliert. Hierbei prüften die Beamten, ob die Vorschriften hinsichtlich der Speditionsgenehmigung eingehalten wurden. Eine Durchsicht der Frachtpapiere ergab laut Polizeiangaben, dass der Lkw an zu vielen Transporten innerhalb des Bundesgebietes am Stück eingesetzt wurde. Wie die Polizei verlauten ließ, ist vorgeschrieben, dass das Fahrzeug regelmäßig in sein Heimatland zurückkehren muss und nicht ausschließlich im Ausland eingesetzt werden darf. Bei dem 47-jährigen polnischen Berufskraftfahrer behielten die Kontrolleure für diesen Verstoß, für den die Firma des Fahrers verantwortlich ist, eine Sicherheitsleistung im unter vierstelligen Bereich ein, bevor er dann seine Rückreise nach Polen antreten musste. (AZ)