Lely Deutschland bezieht im September neuen Standort in Günzburg

Das Unternehmen ist in der Landwirtschaftsbranche für Lösungen in der Stallautomatisierung bekannt. Was in der Günzburger Lochfelbenstraße entsteht.

Das Unternehmen Lely Deutschland GmbH ist eine der größten und am stärksten wachsenden Vertriebsorganisationen für Stallautomatisierung innerhalb der Lely-Gruppe. Als international agierender Familienbetrieb im Agrarsektor (Stammsitz in den Niederlanden) arbeitet Lely täglich daran, das Leben von Landwirten mit innovativen Lösungen und maßgeschneiderten Dienstleistungen zu erleichtern.

Standort von Waldstetten nach Günzburg verlagert

Bereits zu Beginn des Jahres 2022 hat das Unternehmen sein Vertriebsnetz für die regionalen Lely-Center auf 13 Center erweitert, die für die Region "Dach" (Deutschland, Österreich und Schweiz) zuständig sind. Durch den enormen Wachstumskurs der letzten Jahre hat Lely deshalb nun seinen Standort von Waldstetten nach Günzburg verlagert. Dafür sucht das Unternehmen auch weiterhin kompetente und engagierte Mitarbeitende.

Ein Höhepunkt des Standortes in Günzburg sind die neuen Schulungsräume für Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Zertifizierung der Mitarbeitenden. Als eigenes Trainingscenter im Süden Deutschlands stelle dies die optimale Ergänzung zum bisherigen Schulungsstandort in Oyten im Norden Deutschlands dar, wie das Unternehmen bekannt gibt. Der Standort in Günzburg wird am 16. September mit einer offiziellen Eröffnungsfeier eingeweiht.

Lely verfogt n achhaltige Ziele

Um sicherzustellen, dass die Milchviehwirtschaft auch in Zukunft einen wertvollen Beitrag zur steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln leisten kann, investiert Lely weiterhin in innovative Lösungen für eine nachhaltige Milchproduktion. Das Unternehmen steht kurz vor der Fertigstellung eines Programms, mit dem es sich verpflichtet, bis 2030 im eigenen Betrieb CO 2 -neutral zu werden. Ein Aktionsplan zur Erreichung dieses Ziels wird 2022 mit den nächsten Schritten zur Messung und Reduzierung der CO 2 -Emissionen innerhalb der Lely-Lieferkette auf den Weg gebracht.

Das 1948 gegründete Unternehmen Lely entwickelt hochwertige Roboter- und Datensysteme, die das Wohlergehen der Tiere, die Flexibilität und die Produktion auf dem Milchviehbetrieb erhöhen. Dabei dreht sich alles um die Kuh – denn alles beginnt bei ihr. Seit mehr als 25 Jahren ist Lely führend im Verkauf und Service von automatischen Melksystemen für nachfolgende Generationen von Milchviehhaltern und -halterinnen auf der ganzen Welt. Die Lely-Gruppe ist in mehr als 45 Ländern aktiv und beschäftigt rund 2100 Mitarbeitende. In Deutschland sind es rund 50, zehn davon demnächst in Günzburg. (AZ)