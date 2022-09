Lely eröffnet in Günzburg ein Cluster- und Trainings-Center

Der Hersteller von innovativen Produkten für Milchvieh-Produzenten stärkt den Standort im Landkreis mit einem modernen Schulungszentrum in Günzburg.

Die Weltbevölkerung soll bis zum Jahr 2050 auf neun Milliarden Menschen wachsen. Dafür müssen 70 Prozent mehr Nahrungsmittel produziert werden. Auf immer weniger Fläche, mit immer weniger Wasser und immer kritischeren Verbrauchern. Was auf den ersten Blick hoffnungslos klingt, sieht Lely, der Hersteller von Automatisierungstechnik und Dienstleistungen für die Milchviehwirtschaft, als große Chance. Die rot lackierten Maschinen, Geräte und Melkroboter sind heute schon in vielen Milchbetrieben nicht mehr wegzudenken. Im stark wachsenden Markt hat Lely den bisherigen Standort Waldstetten aufgegeben und in Günzburg ein modernes Trainings-Center eröffnet.

Lely hat den Firmensitz von Waldstetten nach Günzburg verlagert. An der Lochfelbenstraße ist ein modernes Schulungs-Center entstanden. Foto: Bernhard Weizenegger

Nach dem norddeutschen Oyten ist Günzburg das zweite Schulungszentrum für die Lely-Fachkräfte und Teil der internationalen Lely-Academy. Deutschland-Chef Gregor Beckmann schwärmt im Dialog mit BBV-Geschäftsführer Thomas Graupner von Günzburg: Die ländliche Umgebung, die geografische Lage und die richtige Größe der Stadt mit ausreichend Übernachtungskapazitäten machen die Kreisstadt zu einem Top-Standort. Die Regionalmarketing Günzburg habe schließlich mit der Vermittlung des Grundstücks auf dem PEP-Areal den Ausschlag gegeben, dass Lely im Landkreis bleibt.

Ein Stall soll in Günzburg Trainingszwecken dienen

An der Lochfelbenstraße ist ein modernes Bürogebäude mit großer Halle entstanden, auf das die Mitarbeiter anderer Niederlassungen in Deutschland neidvoll blicken. Lely hat auf eine nachhaltige Bauweise geachtet. Fotovoltaikanlage auf den Dächern und eine Wärmepumpe erzeugen die benötigte Energie, auf eine Klimaanlage wurde bewusst verzichtet. "Bis zum Jahresende wird in der Halle ein komplettes Stall-Layout eingerichtet", sagt Beckmann. So können die Mitarbeiter die Automatisierungstechnik im fast realen Arbeitsumfeld testen und neue Technologien erlernen.

Im modernen Schulungsgebäude von Lely in Günzburg gibt es auch Co-Working-Space. Foto: Bernhard Weizenegger

Lely setzt auf starke Wachstumsprognosen in der Milchwirtschaft. In der sogenannten DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) gibt es auch in der Landwirtschaft einen Mitarbeitermangel. Zunehmende Automation und der Einsatz künstlicher Intelligenz helfen den landwirtschaftlichen Betrieben, ihre Produktion zu optimieren. Vor 30 Jahren entwickelte Lely den ersten Melkroboter, vor zehn Jahren den vollautomatischen Fütterungsautomaten, heute gibt es mit dem Modell Exos die erste selbstfahrende Gras-Mäh-Futter-Maschine. "Der Tesla der Landwirtschaft", sagt CEO Andre van Troost, der das Unternehmen seit drei Jahren leitet. Und er verspricht, dass die Entwicklung rasant weitergeht. Getrieben auch von immer stärkeren Umweltauflagen und höheren Qualitätskriterien in der Lebensmittelerzeugung.

Mit der Ansiedlung Lelys in Günzburg schließt sich historisch betrachtet ein Kreis: Lely übernahm 2012 in Waldstetten die Produktion von Ladewagen der Firma Mengele. Es war der letzte Standort der ehemaligen Landmaschinenfabrik Mengele mit Sitz in Günzburg, die in den 1960er-Jahren unter anderem zu den weltweit führenden Herstellern von Ladewagen zählte. Erst nach der Übernahme von Lely vor zehn Jahren verschwand der Markenname Mengele endgültig. Heute werden Ladewagen und Pressen im Lely-Werk Wolfenbüttel hergestellt.