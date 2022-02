Leseraktion in Günzburg: Und was machen Sie für's Klima?

Während der Fastenzeit stellen Günzburger Persönlichkeiten vor, was sie für den Klimaschutz machen. Auch unsere Leserinnen und Leser können mitmachen - und etwas gewinnen.

Die Fastenzeit erstreckt sich dieses Jahr vom 2. März bis zum 16. April. Für diesen Zeitraum hat sich der Klimabeirat der Stadt Günzburg eine Aktion ausgedacht, die in Kooperation mit der Günzburger Zeitung durchgeführt wird: die Klimaaktionswochen. Dabei können auch die Bürgerinnen und Bürger aus Günzburg mitmachen - und erhalten dafür ein Geschenk der Stadt.

Daniela Fischer ist Klimaschutzmanagerin der Stadt Günzburg und nennt die Details: "Die Stadt hat vergangenes Jahr ein Klimaleitbild verabschiedet. Das hört sich auf dem Papier toll an, aber jetzt muss es auch umgesetzt werden." Ein wichtiger Bestandteil dieser Klimaziele sind neben den Unternehmen und der Landwirtschaft die Privatpersonen. Diese sollen während der Fastenzeit motiviert werden, etwas Gutes für das Klima zu tun. Die Stadt Günzburg möchte den Klimaschutz in das Bewusstsein der Menschen rücken und diese mit den Klimaaktionswochen motivieren.

Klimaaktionswochen in Günzburg: Teilnehmer erhalten ein Glas Stadthonig

Während der Fastenzeit wird jede Woche eine bekannte Günzburger Persönlichkeit sagen, was er oder sie ganz konkret für den Klimaschutz macht - wird Strom gespart, wird (mehr) geradelt, werden vermehrt lokale Lebensmittel eingekauft oder werden andere Ansätze gewählt, sich klimafreundlich zu verhalten. Den Auftakt macht nächste Woche Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Auch Sie liebe Leserinnen und Leser aus Günzburg können mitmachen. Teilen Sie unserer Redaktion per Mail in wenigen Sätzen mit, was Sie ganz konkret für den Klimaschutz machen - egal ob für einen begrenzten Zeitraum während der Fastenzeit oder ob Sie das schon seit Wochen oder gar Jahren machen: Haben Sie Ihr Haus energetisch saniert, setzen Sie auf eine eigene PV-Anlage auf dem Dach, sammeln Sie Müll beim Spazierengehen - es gibt viele Punkte, wie man der Umwelt helfen kann.

Schreiben Sie mit dem Stichwort "Klimaaktionswochen" an redaktion@guenzburger-zeitung.de und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Telefonnummer für einen eventuellen Rückruf mit. Jede Zuschrift und jeder Tipp, der in den nächsten Wochen in der Zeitung veröffentlicht wird, erhält am Ende der Fastenzeit eine Belohnung: ein Glas Günzburger Stadthonig, übergeben von Oberbürgermeister Jauernig. Die Stadt Günzburg hat 2019 eine Patenschaft für ein Bienenvolk übernommen, das von April bis August auf dem Balkon der Sparkasse Günzburg steht.