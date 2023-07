Leserreise: Adieu Europa-Park, willkommen Schweiz!

90 Reisende erleben einen abwechslungsreichen Sonntag – und das Wetter hat auch gepasst. Bereits nach den Sommerferien wartet ein weiteres Reise-Highlight.

Einen abwechslungsreichen Tag haben insgesamt 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am vergangenen Sonntag erlebt. Bei wunderschönem Sommerwetter ging die Leserreise mit zwei Bussen ins badische Rust in den Europa-Park.

Gestartet wurde mit Kaffee und einem leckeren Frühstück. Rechtzeitig zur Parköffnung kamen die Passagiere gegen 9.30 Uhr aus dem Schwäbischen an. Etwa die Hälfte von ihnen waren zuerst einmal zu Gast in der TV-Sendung „Immer wieder sonntags“ mit Moderator Stefan Mross. Anschließend führte der Weg dann in Deutschlands größten Freizeitpark, wo sich die Nur-Park-Besucher am Schluss über neun Stunden aufgehalten haben. Zufrieden ging es pünktlich um 18.30 Uhr wieder zurück in die Heimat.

Diesmal waren die Leserinnen und Leser der Schweiz schon recht nahe. Im Oktober lassen die Passagiere die Grenze zu Deutschland endgültig hinter sich und sind in der Eidgenossenschaft unterwegs. Das ist das Reiseprogramm der letzten Leserreise in diesem Jahr, fünf Tage vom 8. bis 12. Oktober in der "Zauberhaften Schweiz":

Fünf Tage in der Nähe von Eiger, Mönch und Jungfrau

Beatenberg liegt in einer wunderbaren Lage auf einer Höhe von 1200 Meter über dem Thuner See. Vom Dorint-Hotel Blümlisalp (vier Sterne, Halbpension) gibt es einen herrlichen Blick auf das sogenannte 4000er-Drei-Gestirn Eiger, Mönch und Jungfrau. Das Hotel selbst lädt so richtig zum Entspannen und Erholen ein.

1. Tag Die Anreise erfolgt über Memmingen – Bregenz – Sargans – Luzern. Eine Stadtführung ist hier eingeplant. Im Anschluss geht es weiter über Sarnersee – Brüningpass – Brienzersee – Thuner See. Nach einem kleinen Aufenthalt heißt das Ziel oben in den Bergen: Beatenberg. Das Hotel verfügt über ein Hallenbad.

2. Tag Nach einem ausgiebigen Frühstück fährt die Busgesellschaft in die Stadt Thun, die direkt am Thuner See liegt. Das idyllische Stadtzentrum lädt zu einem Spaziergang ein. Zu den Sehenswürdigkeiten gehört die Altstadt und der Schlossberg. Nachmittags steht dann eine Schifffahrt auf dem Programm, danach Rückkehr zum Hotel.

3. Tag Ein Ausflug nach Interlaken wird unternommen. Dort ist genügend Zeit zur freien Verfügung. Nachmittags geht es nach Grindelwald. Wer Lust hat, kann mit der Zahnradbahn von Lauterbrunnen über die kleine Scheideck nach Grindelwald fahren.

4. Tag Das Ziel ist heute Spiez. Hier besichtigt die Gruppe das Schloss mit einer Führung. Weiter geht es nach Gstaad im Saanenland. Gstaad ist fast jedem Reisenden ein Begriff wie St. Tropez oder The Hamptons. Es ist eine der bekanntesten Destinationen der Schweiz. Trotz des großen Renommees ist der Ort bodenständig geblieben. Genossen werden kann die Mischung aus alpiner Echtheit, Gelassenheit und diskretem Luxus.

5. Tag Auf der Heimreise kommen die Reisenden zunächst noch in die Schweizer Landeshauptstadt Bern. Hier wartet ein örtlicher Stadtführer auf die Teilnehmenden der Leserreise. Nach etwas Freizeit geht es dann endgültig zurück über Zürich – Winterthur – St. Gallen – Bregenz – Memmingen zu den Ausstiegsorten.

Der Preis pro Person beträgt für die fünf Tage 844 Euro. Weitere Auskünfte erteilt bzw. Anmeldungen sind möglich bei unserem Partner Dirr-Reisen GmbH, Wettenhauser Straße 1, 89343 Jettingen-Scheppach, Telefon 08225/309910, www.dirr-reisen.de. (AZ)