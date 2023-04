Leserreisen: Südtirol, der Europa-Park und die Schweiz locken

Zwei Mehrtagestouren und ein Tagesausflug sind die Bausteine des diesjährigen Leserangebots unserer Redaktion. Los geht's in der ersten Junihälfte.

Die lange Unterbrechung ist vorüber. 2019 sind wir beispielsweise mit dem Reisebus nach Norwegen gefahren: Günzburg – Kiel – Oslo. Mit unserem Partner Dirr-Reisen aus Jettingen-Scheppach bietet unsere Zeitung ab sofort wieder spezielle Touren für Leserinnen und Leser an. Im Juni, Juli und Oktober geht es auf große Fahrt. Den Auftakt macht eine Viertagestour nach Südtirol (ab 373 Euro im Doppelzimmer) vom 11. bis 14. Juni. Zu den Leistungen zählen unter anderem eine Dolomitenrundfahrt und der Besuch der Wallfahrtskirche Santuario di San Romedio. Eine Weinverkostung darf nicht fehlen. Drei Übernachtungen verbringen die Gäste im Drei-sternehotel Tannenhof in Reischach; und das mit Halbpension. Das sind die Stationen der Reise:

1. Tag

Sie reisen über den Fernpass nach Innsbruck. Hier ist ein Aufenthalt eingeplant. Erkunden Sie die Hauptstadt Tirols auf eigene Faust. Die weitere Fahrt führt über den Brennerpass direkt ins Pustertal zum Hotel Tannenhof.

2. Tag

Heute erleben Sie die Dolomiten. Die Gebirgsgruppe ist ein Teil des Unesco-Weltkulturerbes. Schnell werden Sie sich von der Landschaft verzaubern lassen. Nach einer ausgiebigen Tour geht es wieder zurück ins Hotel. Abendessen.

3. Tag

Nach einem gemütlichen Frühstück geht es über Lana zum Gampenjoch. Dieses verbindet das Etschtal mit dem Nonstal. Vorbei am Penegal kommen Sie zum Deutschnonsberg, dort verläuft die Grenze zwischen Südtirol und dem Trentino. Hier besuchen Sie die Wallfahrtskirche San Romedio, sicherlich eine der charakteristischsten Heiligstätten europaweit. Auf der Weiterfahrt erreichen die Reiseteilnehmer die Brentagruppe, bevor es über die Südtiroler Weinstraße und einer Weinverkostung zurück zum Hotel geht.

4. Tag

Nach beeindruckenden Tagen in Südtirol fahren Sie zum Abschluss durch Osttirol – das Drautal zum Millstätter See. Ein Zwischenstopp bietet die Möglichkeit für einen Spaziergang am See. Anschließend Rückfahrt über Salzburg zu den Ausstiegsorten.

Hier geht's in den Bus

Das sind die Zustiegsmöglichkeiten: Jettingen 6.30 Uhr, Burgau 6.45 Uhr, Dillingen 6.05 Uhr, Lauingen6.15 Uhr, Offingen 6.35 Uhr, Ichenhausen 6.45 Uhr, Günzburg 7 Uhr, Gundelfingen 6.25 Uhr, Leipheim 7.15 Uhr, Krumbach 6.30 Uhr, Thannhausen 6.15 Uhr (inklusive Frühstück im Bus).

Nicht nur die Fahrt nach Südtirol kann direkt gebucht werden, sondern auch die Tagestour nach Rust in den Europapark am Sonntag, 16. Juli. Wer will, kann als Gast vor dem Besuch des Europaparks die Livesendung "Immer wieder sonntags" besuchen, moderiert von Stefan Mross. Der Preis pro Person beträgt 88 Euro. Um rechtzeitig ans Ziel zu kommen, gilt bei dieser Reise insbesondere das geflügelte Wort: Morgenstund hat Gold im Mund. Je nach Abfahrtsstelle geht es bereits um 4.15 Uhr los.

Und dort kann gebucht werden

Die Fünf-Tages-Busfahrt in die Schweiz führt die Leser/Leserinnen unter anderem nach Bern, Luzern, Gstaad, Spiez und an den Thuner See. Vom 8. bis 12. Oktober ist die Schweiz-Fahrt terminiert. Das Dorint-Hotel Blüemlisalp (Vier Sterne, Halbpension) in Beatenberg oberhalb von Interlaken bietet einen Panoramablick auf das 4000er-Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau. Der Preis pro Person beträgt 844 Euro im Doppelzimmer. Demnächst berichten wir noch im Detail über die beiden anderen Ziele: Deutschlands größter Freizeitpark im badischen Rust und die Schweiz. Gebucht werden kann immer unter www.dirr-reisen.de, Telefon 08225/309910. Dort gibt es auch weiterführende Informationen. (AZ)