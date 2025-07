Letzte Pflasterarbeiten an der Zufahrt zum Marktplatz

Die Zufahrt auf den Marktplatz für Zulieferer und Hotelgäste ist ab Montag, 14. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 25. Juli, nur über das Untere Stadttor möglich. Im Rahmen der städtebaulichen Umgestaltung stehen die letzten Pflasterarbeiten in der Zufahrt zum Marktplatz an. Die Zufahrt ist deshalb in diesem Zeitraum von dieser Seite nicht möglich, teilt die Stadt Günzburg mit.

In den vergangenen Wochen hat die städtebauliche Umgestaltung am oberen Marktplatz deutlich mehr Gestalt angenommen. Gehwege wurden gepflastert sowie die Dillinger und Augsburger Straße in diesem Bereich asphaltiert. Jetzt werden der endgültige Bodenbelag – das Pflaster, das auch im Gehweg verlegt wurde – sowie die Polleranlage samt neuen Induktionsschleifen eingebaut und in Betrieb genommen. Zulieferer und Hotelgäste können in dieser Zeit den Marktplatz ausschließlich über das Untere Stadttor erreichen. Die Stadt Günzburg bittet um Verständnis für die Einschränkung. (AZ)