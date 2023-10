Limousine in Günzburg offensichtlich mutwillig zerkratzt

Das Fahrzeug stand in der Wuhrstraße in Günzburg. Ein Unbekannter hat großflächig lange und tiefe Kratzer hinterlassen.

Als der Besitzer einer Limousine in Günzburg zu seinem Wagen zurückkehrte, traute er seinen Augen nicht. Der Wagen war großflächig beschädigt worden. Wie die Polizei in Günzburg mitteilte, wurde der Audi A6 im Zeitraum vom 1. Oktober, 14 Uhr bis 2. Oktober, 7 Uhr, in der Wuhrstraße abgestellt. Offensichtlich mit einem spitzen Gegenstand wurde der Lack an allen Fahrzeugseiten inklusive Motorhaube zerkratzt.

Die Polizei in Günzburg sucht nach Zeugen

Sollten Passanten oder Anwohner zur Tat Hinweise geben können, nehmen diese die Ermittler der Günzburger Polizei unter der Telefonnummer 08221-9190 entgegen. (AZ)