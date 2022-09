Günzburg

17:55 Uhr

Linda Weiß übernimmt die Tanzschule Panorama in Günzburg

Tanzlehrerin Linda Weiß hat die Tanzschule Panorama in Günzburg übernommen und startet mit viel Elan.

Plus "Tanzen ist Kulturgut", sagt Tanzlehrerin Linda Weiß. In Günzburg hat sie die Tanzschule Panorama übernommen. Was den "schönsten Beruf der Welt" ausmacht.

Von Sandra Kraus

"Ich habe den schönsten Beruf der Welt", sagt Tanzlehrerin Linda Weiß, die die Leitung der Tanzschule Panorama in der Augsburger Straße in Günzburg übernommen hat. Ihr Motto: "Echt. Entspannt. Tanzen." Alles dreht sich bei ihr um den Gesellschaftstanz. Tanzen für Kinder, für Paare, für die Hochzeit oder Line Dance als Solotanz für Erwachsene stehen auf dem Kursprogramm. Die junge und temperamentvolle Augsburgerin hat im Spätsommer die Tanzschule Panorama von Inga und Sven Trösch übernommen.

