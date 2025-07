Lions Club Günzburg startet mit neuer Präsidentschaft und viel Engagement ins Lions-Jahr 2025/2026

Am ersten Juliwochenende fand in der Dilldapper Bühne in Ichenhausen die feierliche Präsidentschaftsübergabe des Lions Clubs Günzburg statt. Tobias Hörmann, der das Jahr 2024/2025 mit großem Engagement und erfolgreichen Projekten geprägt hat, übergab das Amt an seinen Nachfolger Steffen Kriegsmann. In seiner Antrittsrede betonte der neue Präsident Steffen Kriegsmann die Bedeutung von Kontinuität und Erneuerung: „Es geht darum, die Traditionen des Clubs zu wahren und gleichzeitig mutig innovative Wege zu beschreiten.“ Unter dem Jahresmotto: „Mit Mut, Demut und Empathie - unsere Ziele erreichen“ will Steffen Kriegsmann die Lions-Arbeit in Günzburg weiterentwickeln, die Gemeinschaft weiter festigen und neue Impulse setzen. Die drei genannten Werte sollen nicht nur als Leitbild für das Clubleben dienen, sondern auch dazu beitragen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und mehr Menschen für ehrenamtliches Engagement zu begeistern. „Unsere Gemeinschaft ist das Herzstück des Lions Clubs, so Kriegsmann.

Bereits jetzt sind mehrere Projekte in der Planung. Ein besonderes Highlight des Jahres kündigt sich für den 7. Oktober an. Im Rahmen einer Dankesveranstaltung für die Sponsoren des Adventskalenders wird Schauspieler und Autor Samuel Koch als Gastredner erwartet. Nach seinem Schicksalsschlag steht Koch wie kaum ein anderer für die Werte: Mut, Demut und Empathie – genau jene Tugenden, die auch das Jahresmotto prägen. Im sozialen Bereich setzt der Club seine Projekte wie den Schulfond und die Förderung musikalischer Talente fort. Zudem sind neue Initiativen geplant, die sich insbesondere an junge Menschen und Senioren richten. „Wir sind mehr als nur ein Netzwerk - wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die sich engagieren, Verantwortung übernehmen und etwas bewirken wollen“ so der Präsident.

