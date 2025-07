Lions und Familie Fetzer zaubern ein Lächeln auf die Gesichter

Der Lions-Club aus Günzburg führte vor kurzem bei bestem Wetter sein Event durch, bei dem Menschen mit Einschränkungen im Mittelpunkt stehen. Bereits frühmorgens waren die Vereinsmitglieder am See von Thomas und Alexander Fetzer vor Ort und bereiteten alles vor. Zelte und Biertische wurden aufgebaut, Kaffee und Kuchen vorbereitet, Würste heiß gemacht und Getränke kühl gestellt. Um 9.30 Uhr trafen die ersten Gäste aus den entsprechenden Einrichtungen in Günzburg, Dillingen, Glött, Offingen und Dürrlauingen ein, um mit ihren Betreuern einen besonderen Tag mit Motorbootfahren, Wasserskishow und Rundum-Verpflegung zu verbringen.

Alle zwei Jahre - im Wechsel mit den Lions aus Dillingen - organisiert der hiesige Club diese Veranstaltung. Maßgeblich unterstützt wird er hierbei von Thomas und Alexander Fetzer, die wieder ihren See samt Sportbooten und vielem mehr zur Verfügung stellten, um den Gästen einen unvergesslichen Tag zu bescheren. Ein besonderes Highlight war sicher die Show von mehreren Wasserskiläufern, die ihr Können - bis hin zum Sprung über eine Schanze - eindrucksvoll zur Schau stellten. Dr. Thomas Schoch und der Club-Präsident Steffen Kriegsmann führten organisatorisch durch das Programm. Die DLRG von Dillingen war erneut vor Ort, um den Tag zu begleiten.

In ihren Ansprachen würdigten sowohl Landrat Dr. Hans Reichhart als auch LIONS Präsident Steffen Kriegsmann das Engagement aller Beteiligten und betonten den Wert solcher Veranstaltungen: „Das Lächeln in den Gesichtern zeigt, dass dieser Tag nicht nur für unsere Gäste etwas Besonderes ist, sondern auch für uns als Gastgeber.“ Besonders emotional wurde es am Ende des Tages, als Teilnehmer Kai Uwe spontan das Mikrofon ergriff und sich im Namen aller Gäste bewegend für die erlebte Wertschätzung und Freude bedankte. Ein Moment, der allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.

