Lionsclub Günzburg bringt Freude in die Seniorenheime

Mit großer Freude und Dankbarkeit hat der Lionsclub Günzburg kürzlich für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal der beiden Günzburger Alten- und Pflegeheime Heiliggeist Spitalstiftung und Wahl-Lindersches Altenheim eine besondere Aktion durchgeführt. Gemeinsam mit dem Märkleshof aus Altheim/Alb, vertreten durch Renate Preißing, brachte der Club frisches Bauernhofeis direkt zu den Senioren. Der Lionsclub verwendete dazu einen wesentlichen Teil der Einnahmen aus dem Glücksrad beim Guntia-Fest, um den Senioren in ihrem Alltag eine Freude zu machen. Gemeinsam mit Renate Preißing ließen es sich Steffen Kriegsmann, Präsident des Lionsclub Günzburg und Martin Wachter, Vorstand des Lions Hilfswerks Günzburg, nicht nehmen, den Bewohnerinnen und Bewohnern das Eis am Eiswagen mit einem herzlichen Gruß auszugeben. Die Freude über das Eis war deutlich sichtbar, und es kam zu bewegenden Augenblicken. Den Bewohnerinnen und Bewohnern, die das Eis nicht selbst holen konnten, wurde es durch das engagierte Betreuungspersonal direkt auf ihr Zimmer gebracht.

„Mit einer solchen kleinen Geste will der Lionsclub zum Ausdruck bringen, dass auch alte und pflegebedürftige Menschen nicht vergessen sind und dass die Pflegekräfte für ihren wertvollen Einsatz ein kleines Dankeschön verdient haben“, erklärte Steffen Kriegsmann diese Aktion. Damit wolle der Lionsclub sein soziales Engagement in Günzburg und Umgebung unterstreichen. „Es ist schön zu sehen, wie sehr die Bewohner sich über diese kleine Aufmerksamkeit freuen“, fügte Steffen Kriegsmann hinzu. Um den Menschen in der Region Hilfe zu ermöglichen und Freude zu schenken, unterstützt der Lionsclub aus den Einnahmen des Adventskalenders seit nunmehr 16 Jahren jährlich die Kartei der Not mit einem Spendenbetrag von 10.000 Euro und plant weitere ähnliche Aktionen.

