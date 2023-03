Lkw fährt Zaun an und begeht Unfallflucht

In Deffingen ist ein Lkw an den Zaun eines Anwesens gefahren. Der Fahrer floh. Die Polizei bittet um Zeugenaussagen.

Der Polizei ist angezeigt worden, dass in der Oberen Dorfstraße in Deffingen am 21. März gegen 6 Uhr der Fahrer eines Lkw in den Zaun eines Wohnanwesens gefahren ist. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt. Laut Polizeibericht entstand an dem Zaun ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0, zu melden. (AZ)