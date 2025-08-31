Lkw-Fahrer fährt Schlangenlinien auf A8: Er tippt am Handy

Am Freitagnachmittag ist der 26-jährige Fahrer eines Sattelzuges in den Fokus der Verkehrspolizei Günzburg geraten. Der Lkw-Fahrer hatte mehr als nur einen Fahrstreifen in Richtung München benötigt. Während die Polizeistreife ihn dann überholte, war schnell klar geworden, dass das Bedienen seines Smartphones der Grund für die unsichere Fahrweise gewesen war.

Der Fahrer, der laut Polizei auch nicht angegurtet in seinem Führerhaus saß, war daraufhin für eine Kontrolle angehalten worden. Dort konnte dann noch zusätzlich festgestellt werden, dass die geladenen Gebrauchtwagen nur unzureichend gesichert gewesen waren. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, bis der Fahrer die Ladung vorschriftsmäßig gesichert hatte. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Bußgeldverfahrens in Höhe von rund 250 Euro hinterlegen. Das zu erwartende Bußgeld könnte jedoch, aufgrund ähnlich gelagerter Verstöße aus der Vergangenheit, durchaus nach oben korrigiert werden, so die VPI Günzburg. (AZ)