Lkw-Fahrer schläft am Steuer ein und verursacht 40.000 Euro Schaden

Ein Lkw-Fahrer schläft ein und fährt in einer Kurve geradeaus. Der entstandene Sachschaden ist hoch.

In Günzburg schlief ein Lkw-Fahrer am Steuer ein und fuhr in einer scharfen Linkskurve geradeaus. Dabei wurden die Schutzplanke und sein Fahrzeug stark beschädigt.

Am Dienstagmorgen hat ein 29-jähriger tschechischer Berufskraftfahrer mit seinem Lkw-Gespann auf der A8 in Richtung München einen Verkehrsunfall verursacht. Hierbei beschädigte er 13 Felder der Außenschutzplanke. Laut Polizeiangaben passierte der Unfall, weil der Mann eingeschlafen war und in der sogenannten Waldvogel-Kurve, die einen Linksverlauf hat, geradeaus fuhr. Nach Unfall auf der A8 muss Fahrer Ruhezeit einhalten Sein Lkw sowie dessen Anhänger wurden hierbei auf der gesamten rechten Seite massiv beschädigt, wobei das Fahrzeug aber noch bis zur nächsten Ausfahrt weiterfahren konnte. Dort ordneten die Beamten eine mindestens neunstündige Ruhezeit an. Die Staatsanwaltschaft forderte für die vorliegende Straßenverkehrsgefährdung eine Sicherheitsleistung im oberen dreistelligen Bereich. Die Verkehrspolizei Günzburg schätzt den Gesamtschaden auf etwa 40.000 Euro. (AZ)

