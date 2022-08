Lkw-Fahrer verursacht in Günzburg Auffahrunfall und flüchtet

Ein rückwärts fahrender Lastwagen beschädigte in Günzburg an einer Ampel das folgende Auto. Statt sich um den Schaden zu kümmern, suchte der Lkw das Weite.

Eine 22-jährige Autofahrerin fuhr am Dienstagvormittag gegen 9.45 Uhr auf der Bundesstraße 16 aus Kötz kommend in Richtung Dillingen. An der Einmündung von der B16 zur Staatsstraße 2510 hielt sie an einer Ampel aufgrund Rotlicht an. Ein an der Ampel vor ihr stehender Lastwagen sei plötzlich unvermittelt rückwärts gefahren, um anschließend nach rechts auf die Staatsstraße 2510 abzubiegen. Beim Rückwärtsfahren stieß der Fahrer des Lastwagens gegen das Auto der 22-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Auto der 22-Jährigen entstand ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)