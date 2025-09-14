Lkw kommt auf der A8 von der Fahrbahn ab: Eine Fahrspur über mehrere Stunden gesperrt

Ein von der A8 abgekommener Sattelzug hat am Freitag die Feuerwehren über mehrere Stunden beschäftigt. Wie die Polizei mitteilt, kam gegen 10 Uhr der 46-jährige Fahrer eines Sattelzugs aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn in Richtung München ab. Eine Schutzplanke war aber erst etwa 20 Meter entfernt vor einem Sicherungsbauwerk aufgestellt. So kam es dazu, dass der Lkw hinter die Schutzplanke geriet und sich so zwischen dieser und dem Hang festfuhr.

Zu einer Berührung mit dem Bauwerk kam es laut Polizei nicht, jedoch wurde die Schutzplanke auf knapp 100 Metern massiv beschädigt. So eingeklemmt gestaltete sich die Bergung des Sattelzugs schwierig, wodurch es für mehrere Stunden nötig war, den rechten Fahrstreifen zu sperren. Die Absicherung übernahmen die Feuerwehren Günzburg und Leipheim sowie die Betreiberfirma Pansuevia. Die Reparatur des Schutzplankenschadens konnte erst am Folgetag durchgeführt werden, weshalb die Geschwindigkeit an dieser Gefahrenstelle bis zur Instandsetzung beschränkt werden musste. Der Fahrer blieb unverletzt, aber der Gesamtschaden belief sich auf mehrere 10.000 Euro. (AZ)