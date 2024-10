Lkw muss Falschparker ausweichen und reißt Geländer aus Verankerung

Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwoch gegen 10 Uhr auf der Wagnerstraße in Günzburg gefahren. Aufgrund eines Falschparkers musste der Lkw-Fahrer ausweichen, so die Polizei. Durch das Ausweichmanöver kollidierte der Lkw mit einem an ein Haus angebrachten Geländer, das leicht aus der Verankerung gerissen wurde. Der Lkw-Fahrer hinterließ seine Daten und meldete sich bei der Polizei in Günzburg. Am Geländer und dem Lkw entstand ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro. (AZ)

