Günzburg

06:00 Uhr

Lockerung der Corona-Regeln: So reagieren die Betroffenen in Günzburg

Plus Für viele Einrichtungen hat Bayern die Corona-Maßnahmen spürbar gelockert. Vielerorts gilt jetzt 3G statt 2G. Was die Betroffenen in Günzburg dazu sagen.

Von Felix Gnoyke

Das bayerische Kabinett hat am Dienstag Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. In vielen Bereichen wird 2G plus zu 2G und 2G zu 3G. In Günzburg ist die Begeisterung darüber groß: "Ich freue mich riesig, dass jetzt 3G kommt", sagt Cornelia Welzhofer. Sie betreibt das Sonnenstudio Profisun an der Schlachthausstraße. Zuletzt galt dort 2G plus, weil Solarien und Sonnenstudios in Bayern dem Freizeitbereich zugeordnet sind. Der Schritt zu 3G ist daher noch größer als bei anderen. Welzhofer sieht diesen als überfällig an, es war "höchste Eisenbahn". Doch nicht jeder ist so zufrieden mit den Lockerungen.

