Lorenz Siegel zählt zu Bayerns besten Industriemechanikern

Bayerns Arbeitsministerin Ulrike Scharf verlieh Lorenz Siegel aus dem Kreis Günzburg einen Bestpreis auf der Nürnberger Berufsbildungsmesse. Was es mit dem Preis auf sich hat.

Der Preis für den Qualifizierten beruflichen Bildungsabschluss, kurz Quabi, wurde bei der Nürnberger Berufsbildungsmesse der Metall- und Elektroindustrie von Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt vom Verband der Bayerischen Metall und Elektro-Industrie (vbm) sowie Bayerns Arbeitsministerin Ulrike Scharf an Lorenz Siegel aus dem Landkreis Günzburg verliehen. Der vbm verleiht jährlich je einen Preis für die besten Ausbildungsabsolventinnen und Absolventen im Bereich Metall und Elektro.

Der Verband der Bayerischen Metall und Elektro-Industrie ehrte im Rahmen der Berufsbildungsmesse in Nürnberg seine besten Auszubildenden Bayerns.

Absolvent des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Günzburg erhält bayerischen Bestpreis

Lorenz Siegel wurden von der Otto-Meyer-Stiftung des vbm 1500 Euro für herausragende Leistungen übergeben. Der ehemalige Auszubildende der Firma Wanzl, der am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum in Günzburg ausgebildet und gefördert wurde, zählte zu den besten Industriemechanikern im Prüfungsjahr 2020/2021 in der Fachrichtung Feingerätebau, in der er die Gesamtnote 1,1 erreichte. Siegel besucht seit diesem Jahr die Technikerschule für Maschinenbau in Mindelheim.

Arbeitsministerin Scharf würdigte in ihrer Gratulation das Engagement des Preisträgers und wünschte ihm alles Gute für seinen weiteren Lebensweg. Bertram Brossardt unterstrich im Rahmen der Preisverleihung, dass "Qualifizierte und engagierte kluge Köpfe wie der Preisträger Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit künftig sichern. Zudem ergeben sich für motivierte Facharbeiter hervorragende Karriereperspektiven in der Branche. Der Bedarf unserer bayerischen Betriebe an Fachkräften ist hoch. Wir zeigen, dass Fleiß und Engagement sich auszahlen, daher wurde diese Auszeichnung ins Leben gerufen". (AZ)