Mädchen mit Marihuana am Bahnhof erwischt

Eine 15-Jährige wird am Günzburger Bahnhof von der Polizei kontrolliert. Die Beamten finden Rauschgiftutensilien bei ihr. Das Mädchen erwartet nun eine Anzeige.

Am Donnerstagmittag haben Polizeibeamte ein 14- und ein 15-jähriges Mädchen am Bahnhof Günzburg kontrolliert. Dabei fanden die Polizisten bei der 15-Jährigen eine geringe Menge Marihuana und Rauschgiftutensilien. Die beiden Jugendlichen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. Die 15-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. (AZ)