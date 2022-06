Günzburg

Männer bringen Mülleimer am BKH Günzburg zum Qualmen

An der Pforte des Bezirkskrankenhauses in Günzburg qualmte nachts ein Mülleimer. Ein Brand konnte verhindert werden.

War es eine versuchte Brandstiftung am Bezirkskrankenhaus in Günzburg? Die Polizei sucht Zeugen eines seltsamen Vorfalls in der Samstagnacht.

Die Polizei in Günzburg ermittelt nach einem seltsamen Vorfall am Bezirkskrankenhaus in Günzburg und sucht mögliche Zeugen. Laut Polizei haben sich in der Samstagnacht gegen 3 Uhr zwei Personen in der Nähe der Pforte des Bezirkskrankenhauses unterhalten. Eine Person hielt dabei neben einem Mülleimer ein Feuerzeug in der Hand. Als sich die Personen entfernten, qualmte es aus diesem Mülleimer. Polizei sucht mutmaßliche erfolglose Brandstifter am BKH Günzburg Ein richtiger Brand entstand glücklicherweise nicht. Die erste Person war laut Zeugen mit einem roten T-Shirt und dunkler kurzer Hose bekleidet, hat eine füllige Figur, kurze Haare und ist etwa 185 Zentimeter groß. Die zweite Person war dunkel bekleidet, ist circa 170 Zentimeter groß und schlank. Hinweise zur Identifizierung der Personen erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)

