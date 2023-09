Männer mit Taschenlampen auf dem Dach: Polizei wird alarmiert

Mehrere Besucher einer Tankstelle alarmieren die Polizei, dass dunkel gekleidete Personen auf dem Dach eines Restaurants seien. Was tatsächlich dahintersteckte.

Arbeiten einer Reinigungsfirma haben in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Polizeieinsatz in Günzburg geführt. Aufmerksame Besucher einer Tankstelle teilten der Polizei über Notruf mit, dass in ein gegenüberliegendes Gebäude über ein Fenster mehrere dunkel gekleidete Personen mit Taschenlampen einsteigen würden.

Die Polizei ging daraufhin von einem Einbruch in die Räume eines Gasthofes/Restaurants aus, woraufhin sich mehrere Polizeistreifen auf den Weg machten. Die im Gebäude befindlichen Männer hatten allerdings nichts Böses im Sinn, wie sich herausstellte. Sie waren laut Polizei engagiert, während der Nachtschließung des Restaurants die Lüftungen zu säubern.

Arbeiter kletterten über ein Fenster auf das Dach

Hierbei mussten auch Schächte auf dem Dach überprüft werden. Um zu diesen zu gelangen, kletterten die Arbeiter über ein Fenster auf das Dach und leuchteten den Weg mit den Taschenlampen aus, teilte die Polizei mit. (AZ)