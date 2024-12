Männer schlagen auf einen 24-Jährigen ein

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung auf offener Straße ist es am Sonntag in Günzburg gekommen. Wie die Polizei berichtet, gerieten gegen 13.30 Uhr ein 24-Jähriger und ein 26-Jähriger im Bereich der Maria-Merian-Straße aus noch ungeklärter Ursache in einen verbalen Streit. Dieser mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich die Kontrahenten gegenseitig schlugen. Kurze Zeit später kam ein 20-Jähriger hinzu, der sich in die Auseinandersetzung einmischte.

Der 26-Jährige und der 20-Jährige schlugen im weiteren Verlauf gemeinschaftlich auf den 24-Jährigen ein, berichtet die Polizei. Dieser wurde durch die Schläge leicht verletzt und begab sich mit einem Bekannten selbstständig zur Behandlung in ein Krankenhaus. Durch die Schläge wurde auch das Mobiltelefon des 24-Jährigen beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Ein 28-jähriger Bekannter des 24-Jährigen fuhr diesen mit einem Pkw in ein Krankenhaus. Im Bereich der B 16 hielt eine Streifenbesatzung den Wagen an, um die Personalien des 24-jährigen Geschädigten zu erheben. Bei der Überprüfung des 28-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein rechtskräftiges Fahrverbot verhängt worden war. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Führerschein des 28-jährigen Mannes sicher. Die Polizei Günzburg ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung und Fahrens trotz Fahrverbots gegen die beteiligten Personen. (AZ)