Maibaumklau in Günzburg: Den Baum der Vereine hat es erwischt

Nur noch ein paar Tage, dann ist der 1. Mai. Bis dahin ist kein Maibaum sicher, denn der Maibaumklau hat in Bayern Tradition: Die Bäume werden oft in Nacht- und Nebelaktionen aus ihren Verstecken abtransportiert. Für gestohlene Bäume wird eine Auslöse verhandelt, traditionell Brotzeit und Bier. Die Dorfjugend Hafenhofen hatte da eine andere Idee.

"Am Sonntag haben wir den Maibaum fertig gemacht und gestützt - am Montag oder Dienstag kam die Mitteilung, dass er weg ist", erzählt Helmut Balkie, Vorsitzender der Günzburger Feuerwehrvereins. Ihren Maibaum hatten die Günzburger Vereine bei der städtischen Kläranlage zwischengelagert. "Wir versuchen das Versteck schon immer geheim zu halten, keine Ahnung, wer gepetzt hat", wundert sich Balkie. Denn offenbar ist es der Dorfjugend aus Hafenhofen nachts gelungen, den Baum zu klauen.