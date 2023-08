Mann befördert Kind auf einer provisorischen Rücksitzbank

Die Verkehrspolizei spricht von einer "höchst lebensgefährlichen Eigenkonstruktion", die bei einer Kontrolle auf der A8 zum Vorschein kam. So sieht die Strafe aus.

Eigentlich ist die Verkehrspolizei Günzburg (VPI) am Montag auf die A8 bei Günzburg gerufen worden, da eine Mitteilung über einen bewusstlosen Fahrzeugführer einging. Wie die Beamtinnen und Beamten jedoch berichten, konnte schnell Entwarnung gegeben werden, da der besagte Fahrer mit seinem Pkw eine Panne hatte und nur im Fahrzeug schlief. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges und deren Insassen ergab sich, dass ein Schaden am Auto vorlag und der Fahrer auf einen Bekannten wartete, der ihn abschleppen sollte. In der Zwischenzeit begutachteten die Verkehrspolizisten den weiteren Zustand des Fahrzeuges. Dabei stellten sie eine ziemlich kuriose Konstruktion fest.

Im Fahrgastraum war eine zusätzliche Rücksitzbank eingebaut. Diese Sitzbank war laut Bericht der Polizei provisorisch auf einer Holzplatte verschraubt, die wiederum lose auf dem Bodenblech des Fahrzeuges lag. Bereits bei leichtem Kontakt wackelte die eigentliche „Schutzvorrichtung“ fraglich, berichteten die Beamten. Dem jedoch nicht genug, denn genau auf dieser Sitzbank wurde im Fahrzeug ein Kind befördert. "Die höchst lebensgefährliche Eigenkonstruktion bot keinerlei Sicherheit", so die Einschätzung der VPI. Die Beamten griffen daher zu einer ungewöhnlichen Maßnahme und ordneten den Ausbau aus dem Fahrzeug an. Bis dahin wurde die Personenbeförderung im Fahrgastraum untersagt.

Nach Kontrolle an der A8 wird eine Geldbuße fällig

Auf Nachfrage berichtet Isabel Schreck, Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, dass eine Sicherheitsleistung von 118,50 Euro vom Fahrer und dessen Beifahrer, der zugleich Halter war, eingefordert wurde. Es liegt eine Ordnungswidrigkeit gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung vor. Anschließend wurde das Fahrzeug abgeschleppt. Dass Fahrzeughalter in Eigenregie gefährliche Konstruktionen in ihr Auto bauen, komme nicht allzu oft vor. Prinzipiell ist es auch gar nicht verboten, eine Rückbank einzubauen, allerdings nur unter gewissen Voraussetzungen: "In einem Pkw können maximal neun Sitze zugelassen werden", erklärt Schreck. Der TÜV muss diese Umbaumaßnahmen außerdem begutachten. Natürlich sollten laut der Sprecherin auch die Gurte, beziehungsweise die "normale Ausrüstung" wieder ordnungsgemäß befestigt werden. (AZ, sohu)