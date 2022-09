Günzburg

Mann befriedigt sich in der Öffentlichkeit in Günzburg

Am Erdbeersee hat ein Mann in der Öffentlichkeit onaniert. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Erdbeersee bei Günzburg hat sich am Montag ein Exhibitionist in der Öffentlichkeit befriedigt. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Eine unangenehme Begegnung hatte eine Autofahrerin am Montagvormittag am Erdbeersee nahe Günzburg. Sie war an der Westseite des Sees unterwegs, als sie eine männliche Person sah, die augenscheinlich in der Öffentlichkeit onanierte. Der glatzköpfige Mann stand neben einem geparkten gelben Auto mit GZ-Kennzeichen. Hinweise zur Person erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)

