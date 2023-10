Mann begeht mehrere Straftaten im Ankerzentrum Günzburg

Ein 22-Jähriger hält sich unerlaubt in der Unterkunft auf, er möchte auch nicht gehen, als die Polizei kommt. Einen der Beamten verletzt er sogar.

Am Freitag um 14.20 Uhr hat der Sicherheitsdienst des Ankerzentrums in Günzburg gemeldet, dass sich eine Person unerlaubt in der Unterkunft aufhält und nach mehrmaliger Aufforderung nicht gehen möchte. Die Beamten der Polizeiinspektion Günzburg konnten vor Ort einen 22-jährigen Mann antreffen, welcher sich verbal aggressiv zeigte und dem ausgesprochenen Platzverweis der Beamten nicht Folge leistete. Als die Beamten den Mann aus der Unterkunft begleiteten, wehrte sich dieser und verletzte einen der Beamten. Der Polizist wurde leicht verletzt und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Im weiteren Verlauf musste der 22-Jährige in polizeiliche Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Hausfriedensbruch eingeleitet. (AZ)