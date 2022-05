Mann beklaut seinen Kollegen auf der Arbeit in Günzburg

Ein 18-Jähriger hat in der Umkleidekabine einer Günzburger Firma seine Kopfhörer liegen lassen. Über die Ortungsfunktion wird klar: Ein Kollege hat sie geklaut.

Ein in einem großen Unternehmen beschäftigter 18-jähriger Mann hat am Samstag in der Mitarbeiterumkleide seine Kopfhörer im Wert von knapp 300 Euro liegen lassen. Das berichtet die Polizei Günzburg. Als er sein Missgeschick bemerkte und nach seinem Eigentum schaute, waren die Kopfhörer nicht mehr da.

Polizei ermittelt wegen Diebstahl der Kopfhörer

Offensichtlich nahm ein anderer Beschäftigter diese mit. Über die Ortungsfunktion konnten die Kopfhörer zwischenzeitlich außerhalb von Günzburg geortet werden. Diesbezüglich laufen die polizeilichen Ermittlungen zum unehrlichen Finder. (AZ)